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Корреспондент «Известий» рассказала о самых ярких моментах «Золотого Граммофона»

В Москве состоялась XXVIII церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». О самых запоминающихся событиях культового мероприятия рассказала 29 ноября корреспондент «Известий» Катерина Алабина.

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