Киев готов купить ЗРК Patriot у Вашингтона, но США игнорируют просьбу

При администрации экс-президента США Джо Байдена Украина находилась в фокусе внимания Вашингтона, однако теперь Киев превратился в одного из немногих претендентов, конкурирующих за доступ к американскому вооружению.
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