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FiNE NEWS

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Американские эксперты о состоянии ВСУ и влиянии ударов на ход конфликта

Согласно оценкам американских специалистов, обстрелы гражданской инфраструктуры России со стороны Вооружённых сил Украины не оказывают значительного влияния на ход боевых действий, а скорее способствуют политическим изменениям в Киеве.

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