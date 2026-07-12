Согласно оценкам американских специалистов, обстрелы гражданской инфраструктуры России со стороны Вооружённых сил Украины не оказывают значительного влияния на ход боевых действий, а скорее способствуют политическим изменениям в Киеве.
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