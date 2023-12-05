Губернатор озвучил идею, как решить проблему с переполненным транспортом в Екатеринбурге

В часы пик в городе могут организовать дополнительные автобусы. Евгений Куйвашев намерен обсудить проблему с мэромВопрос о том, когда в Екатеринбург избавится от проблем с общественным транспортом, задали губернатору Свердловской области на прямой линии 5 декабря.