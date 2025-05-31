ВСУ цепляются за позиции под Работино, но вынужденно сдают их — разведчик

Последовательные и точные удары российской артиллерии заставляют ВСУ отступать в Запорожской области на Работинском направлении, хотя противник и пытается цепляться за свои укрепленные позиции, 31 мая сообщил РИА Новости командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач».
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