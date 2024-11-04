Ветеринар дала советы, как подготовить домашних питомцев к зиме

Предлагаем активные игры и следим за питанием Как и у людей, с наступлением глубокой осени поведение многих животных меняется, а в их жизненном укладе происходят важные процессы перестройки, рассказала «Известиям» ветеринар Жанна Каштанова.
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