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Эрик Споэльстра: «Упорство и настойчивость помогают победить. Ну и полезно иметь в составе Джимми Батлера»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра рассказал, за счет чего команде удалось отыграться с «-14» в четвертой четверти четвертого матча серии с «Милуоки» (119:114, 3-1).

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