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Zero Hedge

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50 Iranian Tanker Logjam Unfolds As US Naval Blockade Starves Tehran Of Oil Revenue

50 Iranian Tanker Logjam Unfolds As US Naval Blockade Starves Tehran Of Oil Revenue

50 Iranian Tanker Logjam Unfolds As US Naval Blockade Starves Tehran Of Oil Revenue Bloomberg cites a new report from United Against Nuclear Iran that claims the US naval blockade of the Strait of Hormuz has created a parking lot of more than 50 Iranian tankers that dare not cross the critical waterway.

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