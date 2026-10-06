50 Iranian Tanker Logjam Unfolds As US Naval Blockade Starves Tehran Of Oil Revenue Bloomberg cites a new report from United Against Nuclear Iran that claims the US naval blockade of the Strait of Hormuz has created a parking lot of more than 50 Iranian tankers that dare not cross the critical waterway.
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