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Пронедра

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Скандальное выселение пенсионерки на носилках и смерть после суда

Скандальное выселение пенсионерки на носилках и смерть после суда

87-летнюю испанку Марикармен выселили из дома, вынося принудительно на носилках из-за долга в 300 евро.

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