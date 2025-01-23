Верховный Суд разъяснил, кто будет виноват в ДТП с обочечником

Водители, стремящиеся сократить время в пути, нередко нарушают правила движения по обочине. Такой приём популярен среди тех, кто хочет избежать пробок, но подобное решение зачастую оборачивается не только крупным штрафом, но и создаёт предпосылки для аварий.