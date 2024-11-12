Ипотека станет "дороже" и "короче": ЦБ предлагает ограничения на выдачу кредитов

С этой даты планируется установить лимиты на кредиты для финансирования: • Договоров участия в долевом строительстве • Займов на приобретение жилья или апартаментов, обеспеченных залогом этой недвижимости • Строительства индивидуального жилого дома (с 1 января 2026 года) Также ЦБ предлагает ограничить срок ипотечных кредитов 30 годами.