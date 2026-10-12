Холанд – фотографу после матча с «Ливерпулем»: «Я вижу тебя чаще, чем свою жену!»

Нападающий « Манчестер Сити » Эрлинг Холанд пошутил над фотографом после матча с «Ливерпулем». В воскресенье «горожане» одержали победу в матче 6-го тура АПЛ на «Энфилде» со счетом 3:0.
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