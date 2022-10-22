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Лещук о «Динамо»: «На этой неделе был разговор. Хорошо, что тренерский штаб готов прислушиваться к игрокам»

Игорь Лещук рассказал о взаимоотношениях игроков «Динамо» с тренерским штабом. После 13 туров бело-голубые занимают в таблице Мир РПЛ 8-е место.

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