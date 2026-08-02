Приезжие начали использовать Российский флаг в качестве коврика для грязных ног и вот, что с ними стало

Каждый день сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с самыми неожиданными проявлениями человеческой фантазии, но некоторые сюжеты способны поразить даже видавших виды профессионалов.
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