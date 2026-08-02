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Приезжие начали использовать Российский флаг в качестве коврика для грязных ног и вот, что с ними стало

Приезжие начали использовать Российский флаг в качестве коврика для грязных ног и вот, что с ними стало

Каждый день сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с самыми неожиданными проявлениями человеческой фантазии, но некоторые сюжеты способны поразить даже видавших виды профессионалов.

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Комментарии
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Юра Терских
Нашими  чинушами  целенаправленно  завозятся   этих   специалистов,  они  тащат  в  страну   всю  заразу . Для  них это  бизнес , а  что  будет  со  страной  им  это не  интересно .
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1 м.
Татьяна Пушкарь
Товарный вагон и ВОН из РОССИИ вместе со всем кишлаком
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1 м.
В
Виктор
Это цветочки
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1 м.