Челябинцев массово не пускают за границу из-за ошибок в загранпаспортах

Жителей Челябинской области массово не пускают за границу из-за ошибок в загранпаспортах. Как URA.RU рассказала член правления Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева, такая ситуация сложилась после 11 декабря в связи со вступившими поправками в федеральный закон.