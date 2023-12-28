Челябинцев массово не пускают за границу из-за ошибок в загранпаспортах

Жителей Челябинской области массово не пускают за границу из-за ошибок в загранпаспортах. Как URA.RU рассказала член правления Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева, такая ситуация сложилась после 11 декабря в связи со вступившими поправками в федеральный закон.
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