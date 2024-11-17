В НХЛ провели церемонию в честь российского вратаря

На арене «Тампы» провели церемонию в честь 300-й победы Василевского в НХЛ На домашней арене клуба «Тампа‑Бэй Лайтнинг» состоялась церемония чествования российского голкипера Андрея Василевского, который одержал 300 побед в регулярных чемпионатах.
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