Житель Касимова героически погиб в зоне СВО

По словам источника портала, мужчина умер при исполнении воинского долга 12 февраля 2024 года. Родственники рассказали, что военный погиб под миномётным обстрелом, получив тяжелейшие ранения, не совместимые с жизнью.
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