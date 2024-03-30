Избирательный штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться перед христианами

Избирательный штаб Дональда Трампа потребовал от президента США Джо Байдена извиниться перед миллионами христиан за то, что он назначил на пасхальное воскресенье День видимости трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
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