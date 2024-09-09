Эксперт объяснила, почему потеря веса после 60-ти лет грозит преждевременной смертью

После достижения 60-летнего возраста худеть нужно осторожно, так как непродуманная потеря веса грозит преждевременной смертью, сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии