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В США назвали приемлемое условие для обмена ядерными ударами

В США назвали приемлемое условие для обмена ядерными ударами

Представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен рассказал, что США допускают обмен ядерными ударами в том случае, если им удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сообщает РИА Новости.

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