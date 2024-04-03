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На Купянском направлении ВСУ устроили странную «возню»: Синьковка – ожидается захват

На Купянском направлении ВСУ устроили странную «возню»: Синьковка – ожидается захват

115-я механизированная бригада, в состав которой входят более подготовленные боевики, обученные убивать, выводятся из района Синьковки в тыл и заменяются 118-й бригадой территориальной обороны, состоящей в основном из отставных, хромых и больных военнослужащих.

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