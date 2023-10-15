Где начинается Кама?

﻿﻿Каждый житель Урала знает, что на самом деле Волга впадает в Каму, а не наоборот. Но знают ли они, где находится исток такой большой реки? Пермская набережная Вид на Каму с Пермской набережной Вид на Каму с Пермской набережной, 2 Камское водохранилище Признайтесь, когда вы думаете о роднике, вы представляете себе какой-то журчащий фонтан где-нибудь на вершине Уральских гор? На самом деле все гораздо прозаичнее! Если долго (очень долго) идти вверх по реке, то в итоге окажешься на севере Удмуртии в селе Кулига.