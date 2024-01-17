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На чемпионате России по прыжкам Туктамышева планирует выступить только в командном турнире

На чемпионате России по прыжкам Туктамышева планирует выступить только в командном турнире

Экс-чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева заявлена на ЧР по прыжкам, который пройдет на этой неделе, но участия в личном турнире, скорее всего, не примет Об этом Туктамышева, прервавшая карьеру перед началом нынешнего сезона и не выступавшая в Гран-при и на чемпионате страны в Челябинске, рассказала в интервью «Матч ТВ».

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