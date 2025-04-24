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🇺🇦Кадры мест содержания "ухилянтов" в Одессе, которых массово отлавливают душегубы из СС ТЦК по приказу нелегитимного Зе-могилизатора☠️ #Украина #Зеленский #ТЦК #ВСУ #Могилизация #Мобилизация.

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