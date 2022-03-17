Происшествия

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Полицейскими в Калининградской области задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном под видом инвестиций

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области установлено, что 36-летний руководитель региональной финансовой группы причастен к мошенничеству в особо крупном размере.

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