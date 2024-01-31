Трамп: Байден не способен быть верховным главнокомандующим США

Global Look Press/Kevin Dietsch/Pool via CNP /Me Президент США Джо Байден не способен быть верховным главнокомандующим Соединенных Штатов, он создает "кровавую бойню" которая с каждым днем становится только хуже, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
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