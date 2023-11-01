Как пройдет 4 ноября в Краснодаре: выбрали основные мероприятия

Слоган праздника в этом году - «Народов много – Родина одна». Все начнется еще в пятницу, 3 ноября. В Общественно-информационном центре по Красноармейской, 53 жители города смогут написать большой этнографический диктант — он будет посвящен культуре народов, проживающих на территории страны и края.
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