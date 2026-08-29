Бойцы "Севера" за сутки уничтожили более 215 солдат ВСУ и зенитную установку

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" за сутки уничтожили более 215 украинских военных, зенитную установку, 3 артиллерийских орудия и 2 бронемашины.
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