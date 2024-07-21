МЧС Петербурга предупреждает об ухудшение погоды в ближайшее время

Ожидаются ливни и грозы Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы.
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