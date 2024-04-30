Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Романов
    Так Российская Империя входила в Антанта «Сердечное согласие» (франц. Entente cordiale), блок Англии, Франции и Росси...Без репрессий Рос...
  • Владимир Мациевич
    Штаты - это страна бандитов, пиратов и всего сброда со всей планеты (пусть учат историю)Россия заморозила...
  • лина любимцева
    Очень хочется верить, что незаконная миграция в Россию будет пресечена, но... Учитывая заявления представителей власт...Облавы на таджико...

Чьи 7 млн рублей? Ингуш нашёл барсетку с деньгами для лечения больного ребёнка и отдал её владельцу

Чьи 7 млн рублей? Ингуш нашёл барсетку с деньгами для лечения больного ребёнка и отдал её владельцу

Честный мужчина сразу же рассказал о находке в своих соцсетях. Владельцы нашлись быстро. Ими была семья, собиравшая крупную сумму денег для лечения ребёнка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Ну а что,- благородные люди  не такая уж редкость! Другое дело,-  что в наше время они как белая ворона!)) Немногие знают  цену деньгам! )) Там где  у людей проблемы там знают ! Потому  респект мужику  что деньги вернул !
Ответить
1 час.
Ильдар Каримов
Тоже об этом подумал
Ответить
1 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Чужие слезы.....себе дороже...
Ответить
53 мин.

Картина дня

наверх