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Госдума запланировала запрет для иноагентов на образовательные проекты в России

Госдума запланировала запрет для иноагентов на образовательные проекты в России

Комитет Государственной Думы по безопасности принял решение поддержать законопроект, запрещающий иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность в России.

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