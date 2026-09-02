Александр Бастрыкин потребовал доклад о рухнувшей на детей стене в обнинском садике

Следственный комитет РФ взял на контроль дело о падении стены на детей в детсаду «Дюймовочка» в Обнинске, где трое шестилетних мальчиков получили травмыГлава федерального Следкома Александр Бастрыкин запросил у руководителя Калужского областного СУ СКР Марка Харламова доклад о ходе и результатах расследования по уголовному делу, возбужденному после падения стены на малышей в обнинском детсадике «Дюймовочка».
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