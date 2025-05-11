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Британский офицер нечаянно проболтался, выдав информацию, что Киев получил смертельную «посылку», поэтому винит Россию

Британский офицер нечаянно проболтался, выдав информацию, что Киев получил смертельную «посылку», поэтому винит Россию

Британский офицер нечаянно проболтался, выдав информацию, что Киев получил смертельную «посылку», поэтому винит Россию Ольга БезродняяОтставной полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, известный своими апокалиптическими прогнозами, вновь привлек внимание, заявив о применении Россией химического оружия на фронте.

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Владимир Василенко
Одна болтовня по поводу ответа по центрам принятия решений.
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