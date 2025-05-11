Британский офицер нечаянно проболтался, выдав информацию, что Киев получил смертельную «посылку», поэтому винит Россию Ольга БезродняяОтставной полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, известный своими апокалиптическими прогнозами, вновь привлек внимание, заявив о применении Россией химического оружия на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Харькове уничтожен главный разработчик дронов ВСУ, Украина в шоке: Карта специальной военной операции на Украине на 8 мая 2025 года и анализ событий в мире
- Унижение вместо почестей: как украинских военных «поставили на место» на параде в Лондоне
- Французский след под Киевом сгорел в пепел — Белоусов сорвал контрнаступление ВСУ
Свежие комментарии