Прокуратура Кубани открыла горячую линию после атаки на Сочи

Прокуратура Кубани активировала горячую линию для пострадавших после ночной атаки ВСУ безэкипажными катерами на набережной Сочи, где восемь человек получили ранения, частично повреждена пляжная инфраструктура.
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