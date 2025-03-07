РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Воробьев
    Достали вы с этими блогерами!!! Всех их с количеством подписчиков более 10000 надо отправлять в солнечный Магадан, иб...Задержанную в Соч...
  • Константин Самарин
    А учитель не дурак, знает, как привить любовь к своему предмету...😆Учитель включил п...
  • Константин Самарин
    Зачем вообще спасать клинических идиотов? На льдину их что, насильно отправили? Вот и пусть плывут, куда судьба вывед...Льдина с 17 рыбак...

В ООН сообщили о о крупнейшей за 58 лет операции ЦАХАЛ по сносу лагеря беженцев

В ООН сообщили о о крупнейшей за 58 лет операции ЦАХАЛ по сносу лагеря беженцев

REUTERS/Mohammed Torokman Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини объявил о начале Израилем самой разрушительной операции по сносу зданий в лагерях для палестинских беженцев на Западном берегу с 1967 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх