В ООН сообщили о о крупнейшей за 58 лет операции ЦАХАЛ по сносу лагеря беженцев

REUTERS/Mohammed Torokman Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини объявил о начале Израилем самой разрушительной операции по сносу зданий в лагерях для палестинских беженцев на Западном берегу с 1967 года.
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