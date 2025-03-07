В ООН сообщили о о крупнейшей за 58 лет операции ЦАХАЛ по сносу лагеря беженцев

REUTERS/Mohammed Torokman Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини объявил о начале Израилем самой разрушительной операции по сносу зданий в лагерях для палестинских беженцев на Западном берегу с 1967 года.