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Царьград

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В Новосибирской области в ДТП с пешеходами погибли 24 человека

В Новосибирской области в ДТП с пешеходами погибли 24 человека

В Новосибирской области с января по август 2026 года произошло 474 аварии с участием пешеходов. Такие сведения были озвучены в ходе пресс-конференции, приуроченной к старту всероссийской кампании Госавтоинспекции «Продвижение безопасности».

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