Сердючкины жалобы, восстание алавитов и «нейтральный» Шопен: утренний кофе с EADaily

Утренний кофе. Фото: adobe.com Поздравляю всех женщин с праздником — 8 Марта! Желаю вам всем здоровья, радости, любви и мира! Считаю неправильным, что существует только один день, когда практически все мужчины говорят женщинам слова любви и дарят цветы.