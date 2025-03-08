Сердючкины жалобы, восстание алавитов и «нейтральный» Шопен: утренний кофе с EADaily

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Утренний кофе. Фото: adobe.com Поздравляю всех женщин с праздником — 8 Марта! Желаю вам всем здоровья, радости, любви и мира! Считаю неправильным, что существует только один день, когда практически все мужчины говорят женщинам слова любви и дарят цветы.

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Комментарии
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Надежда
А чем верка данилка недовольна? Так затейница проводница вылизывала коки у пианиста зельки и вдруг нельзя ей свинтить из токсичной территории!))😳
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