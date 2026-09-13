Нардеп Арахамия: Россия может вернуться к переговорам в начале октября

Россия может вернуться к переговорам с украинской стороной в начале октября, после выборов в Государственную думу, которые состоятся с 18 по 20 сентября.
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