ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ
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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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Америку открыли несколько раз

Америку открыли несколько раз

Многие годы считалось, что Христофор Колумб, сошедший на берег с борта своей каравеллы «Санта-Мария» 12 октября 1492 года, стал первым жителем Старого Света, ступившим на землю Американского континента.

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Сергей

Не столь важно кто конкретно первый открыл ВСЮ Америку! Важнее намного то, КТО ЕЕ ЗАКРОЕТ!!! Например вдруг все-таки появится пролив от Мексики до Гренландии!!!!