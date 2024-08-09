Французский генерал высказался о России после появления F-16 на Украине

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Баланс сил останется за российскими военными даже после появления F-16 у Вооруженных сил Украины, заявил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche.
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