Токио (WTA). Фрех играет с Сенмез, Фернандес встретится с Томлянович, Андрееску – с Ямагути, Грачева вышла во 2-й круг, Кудерметова выбыла

Сетка здесь. Toray Pan Pacific Open Tennis Токио, Япония 21 октября – 27 октября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Первый круг Виктория Томова (Болгария) Вероника Кудерметова (Россия) 7:6|6:3 Дата проведения 21 октября, 05.
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