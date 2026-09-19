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Тяжелый вечер на Кубани: обломки в Славянском районе, сирены в Краснодаре, в Сочи молния выбила установки сирен, работа ПВО

Тяжелый вечер на Кубани: обломки в Славянском районе, сирены в Краснодаре, в Сочи молния выбила установки сирен, работа ПВО

В станице Анастасиевской Славянского района обломки беспилотников посекли пять домовладений: повреждены остекление, крыши и облицовка домов, забор, теплица.

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