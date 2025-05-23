Возрождая и сохраняя. «Нижегородская подсадная — 2025»

Охота на уток с использованием подсадных уток имеет древнюю русскую традицию. После длительного запрета весенняя охота была возобновлена в конце 1980-х годов Этому процессу способствовали Типовые правила охоты (1988 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии