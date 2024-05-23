Цветочная Луна в Стрельце: категорические запреты и необходимые дела Татьяна СергееваПоследнее полнолуние весны, известное как Цветочная Луна, взойдет в созвездии Стрельца, обещая внести свежие краски в привычный ход жизни.
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