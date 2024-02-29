Полезные штуки для сада своими руками. 20 любопытных фото. А вы бы додумались до такого?

Иногда смотришь на некоторые приспособления для сада-огорода и думаешь: до чего же человек изобретателен! Чтобы облегчить себе работу, сделать ее более приятной или просто повеселиться, чего только не напридумывает.
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