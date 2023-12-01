Непомнящий занял 4-е место на турнире в США, сыграв все 8 партий вничью

В Сент-Луисе финишировал 5-й, заключительный этап серии Grand Chess Tour. В турнире Sinquefield Cup с классическим контролем времени участвовали 9 гроссмейстеров из мировой элиты, включая Яна Непомнящего.
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