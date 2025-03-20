Работа американской разведки и как это связано с ударами по России На фоне удара по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в окрестностях Кропоткина хотели бы в очередной раз обратить внимание на связь с полетами разведавиации НАТО.
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