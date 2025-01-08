В России скоро появится недорогой полноприводный внедорожник от популярного бренда

Российский рынок автомобилей с нетерпением ожидает новинок от Chery. Компания, уже завоевавшая определенную популярность своими доступными и качественными машинами, готовится к серьезному расширению своего присутствия.
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