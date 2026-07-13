Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам с юридическими вопросами

Государственный фонд «Защитники Отечества» содействует в получении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат, обеспечения денежным довольствием, предусмотренных действующим законодательством.
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