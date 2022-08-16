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МИД РФ заявил о рисках попадания угнанных в Афганистане вертолетов на Украину

МИД РФ заявил о рисках попадания угнанных в Афганистане вертолетов на Украину

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Москва не хотела бы, чтобы на Украину попали порядка 100 самолетов, на которых афганские военные сбежали в другие страны в прошлом году.

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